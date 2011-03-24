Організатори АвтоМайдану просять не піддаватися на провокації

«Всеукраїнський автомобільний марш протесту замислювався і здійснюється як мирна акція. Організатори акції не планують жодних антизаконних дій і просять не піддаватися на провокаційні заклики блокувати адміністративні будівлі чи в якійсь інший спосіб порушувати закон», - заявляє Андрій ПАНАЕТОВ, член Координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України.

Як говориться в переданій УНІАН заяві А.ПАНАЕТОВА, сьогодні з`явилися заяви різних організацій, які не мають жодного стосунку до організації АвтоМайдану, про намір привнести в нього свої політичні вимоги, заклики блокувати адміністративні будівлі в Києві.

«Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу України, яку я представляю, не розділяє ці екстремістські вимоги і просить громадян України утриматися від порушення громадського порядку. Наші вимоги в першу чергу економічні й соціальні – ми наполягаємо на тому, щоб малому і середньому бізнесу залишили можливість працювати на єдиному податку, припинили репресії з боку контролюючих органів, створили можливості для розвитку підприємництва в Україні», - наголосив А.ПАНАЕТОВ.

На думку організаторів автомобільного маршу протесту по Україні, провокаційні заяви політичних організацій, які хочуть використати активність підприємців у своїх цілях, робляться для того, щоб дати привід владі шляхом судових рішень заборонити проведення мирних акцій підприємців і спробувати зірвати урочисте об`єднання Західної і Східної колон Всеукраїнського автомобільного маршу протесту на Європейській площі Києва, яке заплановане на 25 березня.

«Ми не маємо піддаватися на провокації й не маємо дозволити політиканам використовувати підприємців у своїх цілях», - заявив представник Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України.

А.ПАНАЕТОВ особливо наголосив на тому, що офіційними джерелами інформації про проведення автомобільного маршу протесту по Україні є сайти Асамблеї малого і середнього бізнесу http://pidpr.com і http://asambleya.org, де обнародується оперативна інформація про хід руху автопробігу і офіційні заяви його організаторів.

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що влада шукає привід зірвати вдалу з погляду PR акцію малого бізнесу.

Як говориться в коментарі експерта, переданому УНІАН прес-службою АМС, автопробіг на захист малого і середнього бізнесу виявився дуже вдалим комунікативним механізмом, що демонструє рівень недовір`я суспільства до влади. У спробах боротьби з цієї акції влада вдається до найрізноманітніших, іноді неадекватних методів. «Заява Коаліції учасників Помаранчевої революції (КУПР) щодо наміру блокувати Адміністрацію Президента варто розцінювати як маніпулятивну технологію і провокацію, з метою зриву фінішної частини акції», - заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи новину про те, що учасники автопробігу мають намір блокувати Адміністрацію Президента.

«Наскільки мені відомо, КУПР не входив до складу організаторів автопробігу. Їх заява щодо зустрічі автопробігу і блокування АП – ні що інше як провокація. У Дніпропетровську влада вже намагалася не пустити машини з колони до міста. І ЗМІ адекватно відреагували на цей прояв неповаги до прав людини. Тому в Києві, для перешкоджання фінальній частини автопробігу, влада вирішила посилитися наявністю приводів для своїх неадекватних дій», - вважає експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, «заява КУПР – це якраз той випадок, коли дрібні провокатори стають на службу деструктивній силовій машині. Подумайте логічно: яка організація наперед попереджатиме громадськість і владу про свої неправомірні дії?».

«Варто лише сподіватися, що міліція спрацює грамотно і оперативно, не перешкоджаючи автопробігу, але, припиняючи провокації, складаючи протоколи про адмінпорушення на їхніх ініціаторів», - сказав заступник голови АМС.

Нагадаємо, учасники Всеукраїнського автомобільного маршу протесту планують завтра, 25 березня, на Європейській площі в Києві о 12.30 провести мітинг за підсумками автопробігу «Рушай брате, час вставати!».

На 12.00 заплановано брифінг організаторів автопробігу – біля входу до Українського дому (вул. Хрещатик, 2).