Янукович привітав греко-католиків з обранням нового глави УГКЦ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Виборчий Синод Єпископів Української греко-католицької церкви і всіх віруючих УГКЦ з обранням єпископа Святослава ШЕВЧУКА главою цієї церкви.

Текст привітання розміщений на сайті глави держави.

Президент побажав усім греко-католикам миру і злагоди, наголосив на необхідності порозуміння між усіма конфесіями, які є в Україні, і які повинні примножувати доброзичливість та порозуміння між людьми.

Як повідомляв УНІАН, Папа Римський Бенедикт XVI затвердив рішення Синоду Української греко-католицької церкви про обрання владики Святослава ШЕВЧУКА новим главою Церкви, Верховним архиєпископом Києво-Галицьким.

Досі владика Святослав був Апостольським адміністратором єпархії Покрова Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі (Аргентина).

Інтронізація нового глави УГКЦ відбудеться у неділю, 27 березня, у Патріаршому cоборі Воскресіння Христового у Києві (вул. Микільсько-Слобідська, 5, неподалік станції метро «Лівобережна»).

Урочиста Літургія розпочнеться о 10.00.