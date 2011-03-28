Попов виганяє начальника Контрольного управління КМДА

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ попередив чиновників виконавчого органу Київради (КМДА) про можливі кадрові зміни у структурі апарату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на розширеній апаратній нараді адміністрації.

За словами О.ПОПОВА, на сьогодні вирішив звільнити начальника Контрольного управління КМДА Володимира ДЕЙНИЧЕНКА. Голова КМДА нагадав, що давав В.ДЕЙНИЧЕНКУ доручення підготувати інформацію про зменшення преміальних виплат тим працівникам апарату, які виконували свої обов’язки на неналежному рівні.

«Я отримав документ, який мені навіть соромно вам показувати. Люди навіть арифметики не розуміють… Виходить так, що ті, в кого 90% виконання, – їм треба на 90% зменшити премії, а в кого 11% виконання, – на 11% зменшити премії», - сказав О.ПОПОВ.

Він зауважив, що зараз В.ДЕЙНИЧЕНКО перебуває у відпустці, і не хотілося б «за його спиною тут розборки проводити». «Але я для себе внутрішнє рішення прийняв. Я прошу, Олександре Геннадійовичу (Олександр ПУЗАНОВ – заступник голови КМДА, керівник апарату КМДА – УНІАН), шукайте нам заміну начальника управління», - зазначив О.ПОПОВ.

За словами голови міськдержадміністрації, він незадоволений тим, що практично щопонеділка на нараді порушується питання про відповідальність займаній посаді того чи іншого працівника або чиновника КМДА. Зокрема, він нагадав інформацію ЗМІ про арешт минулого тижня за звинуваченням у хабарництві працівників управління благоустрою.

За словами О.ПОПОВА, всі мають зрозуміти, що влада «серйозно ставиться до того, щоб не було корупції в системі КМДА, а також комунальних підприємствах». Він звернув увагу, що попереду у влади складна робота з повернення місту його активів, і для цього апарат КМДА має працювати професійно і патріотично.

Звертаючись до керівного складу КМДА, О.ПОПОВ сказав: «Питання не до керівників – я в чистоту їхніх дій і законослухняність вірю. Але ж з підлеглими розберіться».

«Ми не можемо це стримати при тому, що є політична воля керівництва і держави, і міста… Ще раз попереджаю і прошу сказати про це своїм підлеглим. І повірте: вся правоохоронна система в Києві налаштована навести порядок у Києві. І ми це обов’язково зробимо», - наголосив О.ПОПОВ.

В інтерв’ю журналістам після завершення наради він повідомив, що на сьогодні вже прийнято рішення про звільнення одного з керівників столичних ЖЕКів, двох заступників начальника управління земельних ресурсів та вищезгаданого начальника управління Контрольної служби КМДА. На прохання журналістів уточнити прізвища цих посадовців О.ПОПОВ сказав, що всю інформацію про кадрові зміни можна буде отримати з його розпоряджень, які має намір підписати найближчим часом