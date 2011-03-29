Тимошенко: землю заберуть, як забрали підприємства в 90-х

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО критикує земельну реформу в тому вигляді в якому її нині пропонує влада.

Про це вона заявила в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ті люди, які прийшли до влади, розпочинають приватизацію та торгівлю сільськогосподарськими землями. "Я хочу щоб всі знали, що це дорожче, ніж всі заводи, які вони продали на початку 90-х... Не продали - забрали. Наша земля за найскромнішими підрахунками коштує до 400 млрд. доларів", - сказала лідер "Батьківщини".

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що зараз влада хоче так само скупити земельні паї за безцінь, зробити землю товаром, але не таким, який підтримає наших фермерів. "Це знову буде скупка монопольна. Це значить, що селяни залишаться без цих домогосподарств. Це значить, що ми з вами навіть на своїй власній землі не здатні будемо купити шматочок землі", - додала вона. Лідер партії "Батьківщина" переконана, що селяни не зможуть стати конкурентами тому капіталу, який прийде купувати землю, оскільки з іншого боку будуть виходити монополізовані та олігархізовані структури.

"Сьогодні декому потрібно отримати селян банкрутами і просто взяти їх за безцінь. Як цьому протистояти, коли в парламенті сидять вишибали. Вони ж не депутати. Ви подивіться - вони всі з переламанами носами, з отакими вухами як у відповідних певних хлопців, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО. – Вони проводять час у спортзалах і ресторанах, а в парламент приходять відпочивати».