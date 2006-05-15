Черновецький звільнив своїх заступників, бо його мало не розірвали

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє провести нові кадрові призначення в керівництві київської мерії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив сьогодні журналістам у Києві.

«Сьогодні написали заяви про звільнення за власним бажанням двоє моїх заступників – Іван ДАНЬКЕВИЧ (начальник Головного управління зі зв`язків із громадськістю) і Микола ГЕОРГІЄВСЬКИЙ (начальник Головного управління з питань підприємництва – УНІАН). Нові кадрові призначення будуть, тому що неможливо працювати з людьми, у яких є проблеми з совістю», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер Києва пояснив звільнення І.ДАНЬКЕВИЧА поганою підготовкою до зустрічі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з киянами, яка проходила 13 травня. «Була провокація. Силові структури не створили можливості для зустрічі, і мене трохи не розірвали. Моя оцінка роботи І.ДАНЬКЕВИЧА низька», - пояснив він.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив упевненість в тому, що його подальші зустрічі з киянами проходитимуть організовано. «Я виступатиму. Мене ніхто не пощипуватиме. Я відповідатиму на запитання. Люди повинні розуміти, що чиновники працюють для них», - сказав він.

Мер Києва наголосив, що пріоритетним напрямом його діяльності стане проведення зустрічей з людьми.