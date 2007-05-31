Ющенко подарував Верховній Раді ще один день життя

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом продовжив ще на один день легітимність Верховної Ради V скликання.

Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, В.ЮЩЕНКО вніс до статті 1 Указу Президента України від 29 травня 2007 року № 476 «Про зупинення дії статті 2 Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 355» зміну, замінивши слова і цифри «на 29 і 30 травня 2007 року» словами і цифрами «на 29, 30 і 31 травня 2007 року».

Указ набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

Як повідомлялося, Президент України 29 травня призупинив дію свого Указу про розпуск ВР V скликання на два дні для прийняття законопроектів.

Між тим Верховна Рада не встигла ухвалити законопроекти, необхідні для проведення позачергових парламентських виборів 30 вересня.