Прокуратура обурена владою Києва

Прокуратура Києва виявила численні порушення при передачі в користування приміщень і земельних ділянок навчальних закладів столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального прокурора - прокурор Києва Анатолій МЕЛЬНИК сьогодні на міжвідомчій нараді.

Зокрема, за його даними, приміщення і території навчальних закладів використовуються суб`єктами господарювання для підприємницької діяльності, не пов`язаної з роботою з дітьми.

«Перевірки виявили не поодинокі факти розміщення в школах і дитячих садочках станцій технічного обслуговування автомобілів, майстерень з ремонту меблів, пошиття одягу, виробництва продуктів харчування. Зокрема, в Київському міському будинку вчителя розмістився цех з виробництва продуктів харчування, а в Київському університету імені Бориса Грінченка – цех з виробництва поп-корну й перукарня», - розповів прокурор столиці.

А.МЕЛЬНИК наголосив, що не за призначенням використовуються приміщення дошкільних навчальних закладів бюджетними організаціями – податковою службою, Пенсійним фондом, міліцією.

За його словами, органи влади не вживають заходів для того, аби прискорити передачу в комунальну власність відомчих дошкільних установ, а на земельні ділянки, які перебувають у користуванні навчальних закладів багато років, не оформлюють необхідних документів, що сприяє відчуженню цих ділянок.

«Складається враження, що створюються такі умови, які дозволяють практично безперешкодно вилучати земельні ділянки, закріплені за навчальними закладами, на користь третіх осіб. Такі грубі й системні порушення вимог чинного законодавства могли бути допущені лише на тлі бездіяльності Головного управління освіти й науки та Головного управління комунальної власності», - наголосив прокурор Києва.

Загалом, поінформував він, за результатами перевірки прокуратура опротестувала ряд рішень органів влади про передачу 107 суб`єктам приміщень навчальних закладів Києва площею більш як 9 тисяч квадратних метрів. Також прокуратура столиці заявила 10 позовів, внесла 143 документи реагування.

З 1991 по 2010 роки в Києві залишилося з майже 800 дитячих садочків лише 566. 75% дитсадків переобтяжені на третину.