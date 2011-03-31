У суботу, 2 квітня, об 11.00 в УНІАН відбудеться майстер-клас «Скільки ти коштуєш? - Влада грошей з Людмилою Богуш».

Його проведе найпопулярніший в Україні фахівець з управління часом Людмила БОГУШ.

Л.БОГУШ - бізнес-тренер, автор більш як 200 статей і публікацій в ЗМІ, засновник Студії управління часом BogushTime. У 2009 році створила Міжнародний соціальний он-лайнпроект "Amplifier. Підсилювач життя", направлений на посилення головних областей життя людини, учасниками якого стали вже більш як 4000 чоловік з різних країн світу.

Майстер-клас відбудеться в рамках проекту «Лабораторія «Зроби себе сам», який стартував в УНІАН 1 березня цього року. Організатори проекту - агентство УНІАН, Інститут обдарованої дитини і Майстерня конструювання особистості Валентина БАДРАКА. Про те, які можливості відкриє проект перед всіма зацікавленими людьми, йшлося в матеріалі «Як стати Джорджем Соросом за суботу і неділю».

У рамках проекту заняття Лабораторії вже провели: автор відомих книг із самовдосконалення В.БАДРАК; доктор економічних наук, автор школи синергетичного ефекту «2+2=5» Анатолій ДМИТРЕНКО; а також один з найбільш затребуваних в Україні експертів з системного розвитку особистості та бізнесу Іцхак ПІНТОСЕВИЧ. (Докладніше дивіться сторінку «Семінари» на сайті УНІАН).

Запис на майстер-клас Л.БОГУШ і питання оплати - за тел. 044 279 33 53, 093 932 37 24 або ел. поштою: vika@unian.net.

Семінари і тренінги проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.