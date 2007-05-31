Найскладніше Верховна Рада відклала на потім

Верховна Рада у даний час розглядає законопроекти, необхідні для вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови ВР Олександра МОРОЗА, під час консультацій з’ясувалося, що між політичними силами є чимало розбіжностей у підходах до законопроекту щодо змін до виборів народних депутатів України.

За його словами, зараз «напрацьовується таблиця розбіжностей». О.МОРОЗ додав, що без такої таблиці працювати неможливо.

О.МОРОЗ у зв’язку з цим запропонував зараз розглядати «сотівські» законопроекти, а пізніше повернутися до законопроекту про внесення змін до закону про вибори.