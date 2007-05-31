Найскладніше Верховна Рада відклала на потім
16:31, 31 травня 2007Політика
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Голосують за сотівські закони
Верховна Рада у даний час розглядає законопроекти, необхідні для вступу України до Світової організації торгівлі.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови ВР Олександра МОРОЗА, під час консультацій з’ясувалося, що між політичними силами є чимало розбіжностей у підходах до законопроекту щодо змін до виборів народних депутатів України.
За його словами, зараз «напрацьовується таблиця розбіжностей». О.МОРОЗ додав, що без такої таблиці працювати неможливо.
О.МОРОЗ у зв’язку з цим запропонував зараз розглядати «сотівські» законопроекти, а пізніше повернутися до законопроекту про внесення змін до закону про вибори.
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