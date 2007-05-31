Найскладніше Верховна Рада відклала на потім

16:31, 31 травня 2007
Політика
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Голосують за сотівські закони

Верховна Рада у даний час розглядає законопроекти, необхідні для вступу України до Світової організації торгівлі.

Олександр Мороз Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови ВР Олександра МОРОЗА, під час консультацій з’ясувалося, що між політичними силами є чимало розбіжностей у підходах до законопроекту щодо змін до виборів народних депутатів України.

За його словами, зараз «напрацьовується таблиця розбіжностей». О.МОРОЗ додав, що без такої таблиці працювати неможливо.

О.МОРОЗ у зв’язку з цим запропонував зараз розглядати «сотівські» законопроекти, а пізніше повернутися до законопроекту про внесення змін до закону про вибори.

 

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