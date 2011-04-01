Янукович призначив Ставнійчук заступником глави АП
Указ на офіційному сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Марину СТАВНІЙЧУК заступником глави Адміністрації Президента України.
Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ZN.UA з посиланням на джерело повідомило, що член Венеціанської комісії М.СТАВНІЙЧУК найближчим часом буде призначений на посаду в Адміністрації Президента.
За даними видання, на новій посаді М.СТАВНІЙЧУК займатиметься питаннями конституційного процесу, зокрема, роботою Конституційної асамблеї. Крім того, до сфери її відповідальності буде віднесено питання зміни виборчого законодавства.
М.СТАВНІЙЧУК є членом Венеціанської комісії (Європейської комісії за демократію через право). З 1999 по 2007 рік обіймала посаду заступника голови ЦВК, з червня 2007 року по березень 2010 р. була заступником глави Секретаріату Президента Віктора ЮЩЕНКА - представником Президента в Конституційному Суді, представником Президента в Центральній виборчій комісії.