Парламент сьогодні ухвалив 11 законів, необхідних для вступу України до СОТ

Верховна Рада сьогодні ухвалила 11 законів, необхідних для вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, за всі ці закони в повному складі не голосувала фракція КПУ, а також, за деякими винятками, фракція СПУ.

Як повідомляв УНІАН, ухвалення законів, необхідних для вступу України до СОТ, було передбачено досягнутою 27 травня домовленістю між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою ВР Олександром МОРОЗОМ.