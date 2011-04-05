У Нашій Україні не хочуть прощатися з партійною системою виборів

Змішана виборча система, яку пропонує ввести на парламентських виборах Робоча група при Президентові при Президентові України із вдосконалення виборчого законодавства, сприятиме спотворенню волевиявлення виборців.

Таку думку висловив народний депутат від «Нашої України», один з авторів проекту Виборчого кодексу Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, виступаючи на засіданні круглого столу на тему: «Політична реформа в Україні очима політичних партій».

Він висловив переконання, що зміна виборча система має бути результатом широкої суспільної дискусії, а не кулуарного рішення за принципом «мы посоветовались и я решил», як це відбувається сьогодні в Україні.

Депутат висловив незгоду з позицією представників влади в робочій групі, створеній Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, про те, що «нова виборча система повинна бути змішана, і це не обговорюється».

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ звернув увагу, що іноземні науковці, зокрема російські, застерігають від застосування змішаної виборчої системи, оскільки вона суттєво спотворює волевиявлення виборців, штучно поєднуючи протилежні принципи пропорційної та мажоритарної системи виборів. «Зрештою, на практиці в цьому можна було переконатися за результатами місцевих виборах в 2010 році», - зауважив він.

Народний депутат назвав одне з головних правил проведення виборів в Україні: «Чим більший розмір округу, тим менший вплив корупції й адміністративного ресурсу. В одномандатних округах, на відміну від багатомандатних, адміністративний вплив є максимальним». Саме для цього, на думку Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, влада наполягає на запровадженні змішаної або повністю мажоритарної системи виборів.

Як зазначив депутат, сьогодні країні нав’язують дискусію про виборчі системи, в той же час питання процедури виборів значно важливіші для забезпечення чесних виборів.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ підкреслив, що перед внесенням змін до закону про вибори народних депутатів має відбутися публічне обговорення проблем, які були зв’язані з його застосуванням. Відсутність цього обговорення показує закритий характер підготовки нового виборчого законодавства.

Народний депутат наголосив, що влада, ініціюючи зміну виборчого законодавства, не назвала вагомих причин для цього. На його думку, чинний закон про парламентські вибори, якщо не брати до уваги недосконалість виборчої системи, дає достатньо можливостей провести конституційні, прозорі та чесні вибори. Це було доведено на практиці у 2006 та 2007 роках і підтверджено позитивним висновками спостережних місій ОБСЄ.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ наголосив, що тільки широкий громадський розголос і реакція на підготовлений владою новий виборчий закон дозволить не допустити узаконення норм, які сприятимуть фальсифікації виборів.