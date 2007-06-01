Мороз чекає Цушка через 2-3 тижні

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ висловив сподівання, що Василь ЦУШКО через 2-3 тижні приступить до виконання обов’язків міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ сказав сьогодні на засіданні парламенту.

За словами О.МОРОЗА, він сьогодні мав телефонну розмову з В.ЦУШКОМ, і стан його здоров’я, «як кажуть лікарі, відповідає діагнозу».

«Але він обов’язково повернеться до роботи ближчим часом, я сподіваюсь, скажімо так, за тижні два-три, і приступить до виконання своїх обов’язків», - зазначив О.МОРОЗ.

«Все буде гаразд. І Василь Петрович буде на роботі, як це потрібно сьогодні України», - наголосив О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня В.ЦУШКО був госпіталізований з діагнозом “інфаркт міокарду”.

31 травня ДГЗ МВС повідомив, що у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКА реанімаційним літаком було транспортовано до німецької клініки. Таке рішення прийнято родиною міністра після консультацій з лікарями.