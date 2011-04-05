Янукович у Чистий четвер зустрінеться з ієрархами усіх церков

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує напередодні Великодня, у Чистий четвер 21 квітня, зустрітися з представниками усіх церковних конфесій України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні у Павлограді Дніпропетровської області, відповідаючи на запитання журналістів про конфліктні ситуації, які останнім часом виникали в Україні навколо церковної власності.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він проводить індивідуальні зустрічі з представниками практично усіх церков, які є в Україні, однак зустрітися усім разом заважали різні причини. Президент зазначив, що спілкування з ієрархами церков для нього необхідне, щоб зрозуміти духовний стан суспільства.

“Роль держави - не втручатися у справи церкви, що ми і намагаємося виконувати. Водночас держава має створити рівні умови для розвитку усіх церков в Україні”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.