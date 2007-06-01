Вінський зізнався: він не писав заяву про складення повноважень

Народний депутат V скликання Йосип ВІНСЬКИЙ готовий скласти з себе депутатські повноваження одразу після того, як буде прийнято відповідне рішення відносно депутатів фракції БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

«Як тільки буде прийнято рішення по статусу депутатів від фракції БЮТ, я також особисто за окремою процедурою прийму відповідне рішення», - сказав він.

Й.ВІНСЬКИЙ наголосив, що таким самим чином має намір поступити і народний депутат Галина ГАРМАШ.

Він зазначив, що є командною людиною, тому і надалі робитиме все, що роблять депутати від БЮТ.

Як відомо, Й.ВІНСЬКИЙ і Г.ГАРМАШ були обрані до Верховної Ради за списком СПУ, але пізніше були виключені з фракції цієї політичної сили, оскільки їхні погляди розходилися з діями керівництва СПУ.