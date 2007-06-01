90% нинішніх членів ЦВК будуть у її новому складі
17:07, 01 червня 2007Політика
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Про це повідомив Олександр Мороз
90% нинішніх членів Центральної виборчої комісії будуть у її новому складі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ в інтерв’ю журналістам.
Він не відповів на запитання, хто може стати головою ЦВК, нагадавши, що згідно із законодавством, голова ЦВК обирається на засіданні членами комісії.
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