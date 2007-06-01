90% нинішніх членів ЦВК будуть у її новому складі

90% нинішніх членів Центральної виборчої комісії будуть у її новому складі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ в інтерв’ю журналістам.

Він не відповів на запитання, хто може стати головою ЦВК, нагадавши, що згідно із законодавством, голова ЦВК обирається на засіданні членами комісії.