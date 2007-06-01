Україну чекають потрясіння аж до наступних президентських виборів

Голова Народної партії Володимир ЛИТВИН прогнозує, що на Україну до 2010 року чекають потрясіння та тривале політичні протистояння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції у Житомирі.

"Нас чекають потрясіння, періодичні протистояння до січня 2010 року, тобто, до того часу, доки буде обрано Президента України," - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, "до того часу суспільство вже буде підготовлене до сильної руки, і тому, хто стане Президентом, варто буде сказати лише які зміни потрібно внести в Конституцію".

На думку лідера Народної партії, "під одну особу тоді вибудується вся політична система України".

Він також назвав три якості, які, на його думку, необхідні будуть новообраному Президенту.

"Добре буде для України, якщо ця особа знатиме, як розпорядитися цими повноваженнями та буде мати відповідальність, мати совість і сором - ті якості, які повинні бути властиві політикові, особливо за наших українських умов", - сказав В.ЛИТВИН.

Він також висловив переконання, що 30 вересня - не останній термін парламентський виборів.

"Стосовно терміну виборів, то 30 вересня - це, напевно, не останній термін. Будуть складні, тяжкі закриті переговори, будуть жертви тих чи інших фігур владних для того, щоб вони вийшли на прийнятний результат", - повідомив політик. При цьому він зазначив, що вибори відбудуться обов’язково у цьому році і їх Україні не оминути.

"Зрозуміло, що вибори будуть у 2007-му році, зрозуміло, що без виборів країна із цього протистояння не вийде", - додав В.ЛИТВИН.