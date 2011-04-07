Наливайченко: послання Януковича не має нічого спільного з життям людей

Послання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не має нічого спільного з реальним життям українців.

Як повідомляє прес-служба партії «Наша Україна», так прокоментував послання Президента до Верховної Ради голова політичної ради партії Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Слова і благі наміри ЯНУКОВИЧА не підмінять роботи і відповідальності», - зауважив він.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, у посланні глави держави люди хотіли почути предметний аналіз ситуації в країні. «Після року роботи Президент міг представити ясний виклад суті докорінних реформ. Натомість країна почула доповідь з урізаними оцінками і черговими добрими побажаннями. За словами не видно ані руху вперед, ані розуміння реальних проблем наших людей», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО

Він вважає, що слова Президента не мають нічого спільного з тим, як живуть люди по всій країні. «Розбіжності між озвученими в посланні намірами і реальним станом справ разючі. Відтак, немає сенсу обговорювати окремі тези, якщо проблема в суті: влада та громадяни живуть в різних світах, де громадяни живуть за збудованим владою муром безправності, корупції та бідності», - підкреслив голова політради «Нашої України».