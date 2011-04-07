У КПУ журяться, що Янукович промовчав про російську мову

Народний депутат Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА (фракція КПУ) вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ умовчав в посланні до Верховної Ради про своє ставлення до культури і російської мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в інтерв`ю журналістам.

За словами А.АЛЕКСАНДРОВСЬКОЇ, сьогодні під час виступу в парламенті були висловлені позиції з багатьох питань, з яких В.ЯНУКОВИЧ висловлювався й раніше. У той же час, сказала депутат, Президент умовчав про своє ставлення «зокрема, до культури і до російської мови». «Це дуже серйозне питання, що стосується багатьох громадян», - додала вона.

При цьому А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА підкреслила, що, на жаль, Президент не сказав, як вирішуватиметься питання про зростання цін, оскільки саме цей чинник не дасть можливості подолати бідність в Україні. За її словами, «ми цього не почули і ми в житті цього не побачили».