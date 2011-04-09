Богатирьова: Україна може отримати 800 мільйонів євро

Україна може отримати близько 800 мільйонів євро на подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це сказала секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА в ефірі програми «Шустер Live» на Першому національному телеканалі у п’ятницю ввечері.

Вона нагадала, що 19 квітня в Україні відбудеться міжнародна конференція, присвячена 25-й річниці Чорнобильської катастрофи.

За її словами, "сьогодні є перспектива за зверненням Президента нашої країни до інших лідерів отримати додатково близько 800 мільйонів євро".

Р.БОГАТИРЬОВА повідомила, що на засіданні РНБО 8 квітня глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що «на атомній, ядерній безпеці Україна економити не буде».

При цьому вона наголосила, що Україна не може зараз відмовитись від атомної енергетики. За її словами, «у нашому балансі 49% електричної енергії виробляється за рахунок атомних станцій», і їх немає зараз чим замінити.

Крім того, Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що МАГАТЕ, враховуючи ситуацію у Японії, не спрацювала у повному обсязі. За її словами, про ситуацію на японських АЕС «ми дізнаємося зі ЗМІ, у той час, коли МАГАТЕ мала б давати аналітичну інформацію своєчасно й оповіщати громадян всієї Земної кулі». МАГАТЕ «не спрацьовує в цьому плані», - додала секретар РНБО.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, «українська влада підтримала ініціативи, які пролунали від директора МАГАТЕ про скликання у червні цього року міжнародної конференції по ядерній безпеці».

«Ми вважаємо, що саме МАГАТЕ мусить бути головною площадкою, де б мусила відбутися дискусія про наслідки катастрофи в Японії, про те, які сьогодні міжнародні стандарти до безпеки ядерних реакторів атомних станцій і яким чином випрацювати сьогодні механізм оповіщення світової спільноти про ядерні катастрофи».