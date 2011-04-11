Янукович, Азаров і Льовочкін оприлюднили декларації про доходи

17:32, 11 квітня 2011
Політика
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Зарплата прем`єра - вища

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ і глава президентської Адміністрації Сергій ЛЬОВОЧКІН  оприлюднили декларації про свої доходи за 2010 рік.

Сукупний дохід за 2010 рік Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА склав 920 тисяч 268 гривень.

Віктор ЯнуковичТака інформація міститься у декларації про доходи, оприлюдненій на офіційному сайті глави держави.

При цьому до членів сім’ї, доходи яких подаються у цій декларації, Президент відносить лише свою дружину Людмилу ЯНУКОВИЧ.

Загальна сума сукупного доходу за 2010 рік у Президента склала 920 тисяч 268 гривень, у тому числі доходи членів сім’ї склали 18 тисяч 443 гривні.

Дивіденди, проценти, роялті склали торік 544 тисячі 588 гривень, у членів сім’ї – 2 тисячі 943 гривень.

Заробітна плата глави держави минулого року склала 375 тис. 680 грн., у членів сім’ї - 15,5 тис. грн.

У власності В.ЯНУКОВИЧА є земельна ділянка площею 1,7688 га, у членів сім’ї – 0,7111 га. Також у власності Президента є житловий будинок загальною площею 619,6 кв. м, у членів сім’ї – 303,8 кв. м. Має Президент і квартиру площею 239,4 кв. м, а також два гаражі площею 20 і 19,9 кв. м.

Згідно з декларацією, на утримання майна Президент сплатив 112 тис. 030 грн.

Відповідно до поданої декларації, Президент та його сім’я не мають власного автотранспорту.

В.ЯНУКОВИЧ володіє акціями – 2 772 шт. і вкладом у банку на суму 1 мільйон 63 тисячі 892 гривні, а члени сім’ї – 184 тис. 160 грн.

Згідно з оприлюдненою декларацією, сукупний річний дохід прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА становив за минулий рік 486 тис. 969 грн. 70 коп., із яких зарплата – 446 тис. 169 грн. 70 коп.

Микола АзаровДокумент розміщено на сайті уряду України.

Доходи від наукової, викладацької, творчої діяльності та гонорари М.АЗАРОВА, згідно з декларацією, становили 40 тис. 800 грн.

Доходи членів сім`ї М.АЗАРОВА, серед яких його дружина - Людмила АЗАРОВА, становили 73 тис. 274 грн.

Згідно з декларацією, у власності М.АЗАРОВА перебуває земельна ділянка площею 3 тис. 998 кв. м, житловий будинок площею 594 кв. м, квартира – 190 кв. м і гараж 40 кв.м. У М.АЗАРОВА у власності є автомобіль Lexus RX з об`ємом двигуна 3300 см.куб.

У дружини є земельна ділянка площею 1,5 тис. кв.м.

На утримання цього майна в 2010 році, згідно з документом, М.АЗАРОВ витратив 50 тис. 400 грн.

Згідно з декларацією, сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах у М.АЗАРОВА становить 786 тис. грн., у членів його сім`ї – 142 тис. грн.

Декларація датована 30 березня 2011 року. У декларації вказано місце проживання М.АЗАРОВ - Київ, вул. Володимирська, 20 (1-А), кв. 16.

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН оприлюднив декларацію про свої доходи за 2010 рік, згідно з якою його сукупний річний дохід становив 147 млн. 484 тис. 618,77 грн.

Сергій Льовочкін Документ розміщено на офіційному сайті Президента України.

З цієї суми 147 млн. 293 тис. 204,58 грн. - доходи від дивідендів, процентів та роялті (сукупно за 2008 - 2010 рр.), заробітна плата - 191 тис. 414,19 грн.

Крім того, у власності С.ЛЬОВОЧКІНА є земельна ділянка площею 1300 кв. м та квартира площею 205,5 кв. м, а також автомобіль Mercedes-Benz S 600, сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах становить 40 млн. 430 тис. 933,03 грн. Номінальна вартість придбаних цінних паперів дорівнює 50 тис. 525 грн., з яких 50 тис. 500 грн. - за кордоном. Сума зобов`язань за договорами добровільного страхування становить 53 тис. 415 грн., сума на утримання майна - 33 тис. 600.

Родина С.ЛЬОВОЧКІНА, до складу якої входять двоє синів та донька, доходів та власності не мають.

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