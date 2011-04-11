Янукович, Азаров і Льовочкін оприлюднили декларації про доходи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ і глава президентської Адміністрації Сергій ЛЬОВОЧКІН оприлюднили декларації про свої доходи за 2010 рік.

Сукупний дохід за 2010 рік Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА склав 920 тисяч 268 гривень.

Така інформація міститься у декларації про доходи, оприлюдненій на офіційному сайті глави держави.

При цьому до членів сім’ї, доходи яких подаються у цій декларації, Президент відносить лише свою дружину Людмилу ЯНУКОВИЧ.

Загальна сума сукупного доходу за 2010 рік у Президента склала 920 тисяч 268 гривень, у тому числі доходи членів сім’ї склали 18 тисяч 443 гривні.

Дивіденди, проценти, роялті склали торік 544 тисячі 588 гривень, у членів сім’ї – 2 тисячі 943 гривень.

Заробітна плата глави держави минулого року склала 375 тис. 680 грн., у членів сім’ї - 15,5 тис. грн.

У власності В.ЯНУКОВИЧА є земельна ділянка площею 1,7688 га, у членів сім’ї – 0,7111 га. Також у власності Президента є житловий будинок загальною площею 619,6 кв. м, у членів сім’ї – 303,8 кв. м. Має Президент і квартиру площею 239,4 кв. м, а також два гаражі площею 20 і 19,9 кв. м.

Згідно з декларацією, на утримання майна Президент сплатив 112 тис. 030 грн.

Відповідно до поданої декларації, Президент та його сім’я не мають власного автотранспорту.

В.ЯНУКОВИЧ володіє акціями – 2 772 шт. і вкладом у банку на суму 1 мільйон 63 тисячі 892 гривні, а члени сім’ї – 184 тис. 160 грн.

Згідно з оприлюдненою декларацією, сукупний річний дохід прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА становив за минулий рік 486 тис. 969 грн. 70 коп., із яких зарплата – 446 тис. 169 грн. 70 коп.

Документ розміщено на сайті уряду України.

Доходи від наукової, викладацької, творчої діяльності та гонорари М.АЗАРОВА, згідно з декларацією, становили 40 тис. 800 грн.

Доходи членів сім`ї М.АЗАРОВА, серед яких його дружина - Людмила АЗАРОВА, становили 73 тис. 274 грн.

Згідно з декларацією, у власності М.АЗАРОВА перебуває земельна ділянка площею 3 тис. 998 кв. м, житловий будинок площею 594 кв. м, квартира – 190 кв. м і гараж 40 кв.м. У М.АЗАРОВА у власності є автомобіль Lexus RX з об`ємом двигуна 3300 см.куб.

У дружини є земельна ділянка площею 1,5 тис. кв.м.

На утримання цього майна в 2010 році, згідно з документом, М.АЗАРОВ витратив 50 тис. 400 грн.

Згідно з декларацією, сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах у М.АЗАРОВА становить 786 тис. грн., у членів його сім`ї – 142 тис. грн.

Декларація датована 30 березня 2011 року. У декларації вказано місце проживання М.АЗАРОВ - Київ, вул. Володимирська, 20 (1-А), кв. 16.

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН оприлюднив декларацію про свої доходи за 2010 рік, згідно з якою його сукупний річний дохід становив 147 млн. 484 тис. 618,77 грн.

Документ розміщено на офіційному сайті Президента України.

З цієї суми 147 млн. 293 тис. 204,58 грн. - доходи від дивідендів, процентів та роялті (сукупно за 2008 - 2010 рр.), заробітна плата - 191 тис. 414,19 грн.

Крім того, у власності С.ЛЬОВОЧКІНА є земельна ділянка площею 1300 кв. м та квартира площею 205,5 кв. м, а також автомобіль Mercedes-Benz S 600, сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах становить 40 млн. 430 тис. 933,03 грн. Номінальна вартість придбаних цінних паперів дорівнює 50 тис. 525 грн., з яких 50 тис. 500 грн. - за кордоном. Сума зобов`язань за договорами добровільного страхування становить 53 тис. 415 грн., сума на утримання майна - 33 тис. 600.

Родина С.ЛЬОВОЧКІНА, до складу якої входять двоє синів та донька, доходів та власності не мають.