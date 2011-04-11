Турчинов: Влада руйнує можливість проведення демократичних виборів

Зміни до закону про вибори народних депутатів, презентовані сьогодні міністром юстиції Олександром Лавриновичем, спрямовані на те, щоб не допустити зміни влади демократичним шляхом.

Про це, як повідомляє прес-служба БЮТ-Батьківщини, сьогодні на прес-конференції заявив Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.

За його словами, влада розуміє, що за її повним провалом в соціально-економічній політиці наближається й провал Партії регіонів на парламентських виборах, на яких виборці дадуть жорстку справедливу оцінку Януковичу.

«Влада хоче не допустити, щоб результат волевиявлення громадян був зафіксованих як результат парламентських виборів. Тому вона переписує правила гри під себе так, щоб провести парламентські вибори за технологією місцевих, які визнані такими, що не відповідають європейським стандартам», - сказав Турчинов.

«Всі ці зміни готувалися непрозорим шляхом, про що свідчать заяви двох поважних американських інституцій. Ці зміни законодавства мають на меті лише одне – порушити виборчі права громадян, позбавити їх можливості демократичним шляхом змінити владу, яка провалила свою передвиборчу програму», - додав він.

Крім того, наголосив Олександр Турчинов, адміністрація президента робить все можливе, щоб не допустити БЮТ до парламентських виборів. Саме тому влада пропонує заборонити участь блоків у виборчому процесі.

«При цьому влада не лише законодавчо забороняє БЮТ приймати участь у виборах, але й робить усе можливе, щоб не допустити до виборів і особисто Юлію Тимошенко, - заявив Олександр Турчинов. – Вони поспішають презентувати свої цинічні, аморальні технології в один і той самий час. Саме тому паралельно з прес-конференцією Лавриновича пролунала заява ГПУ про порушення ще однієї кримінальної справи проти Тимошенко».

«Проваливши сфабриковані раніше справи, вони нашвидкуруч фабрикують нову. Така боротьба проти нашої політичної сили свідчить про те, що саме Юлію Тимошенко, БЮТ та «Батьківщину» правляча партія розглядає як своїх головних опонентів, яких вони бояться та нездатні перемогти чесним цивілізованим шляхом», - зазначив Турчинов.

Він підкреслив, що чинний закон про вибори народних депутатів вже двічі апробований. Згідно з ним пройшли дві кампанії – 2006 та 2007 років, які були визнані такими, які відповідають європейським стандартам.

«Відтак, немає жодних підстав для ревізії законодавства, крім бажання Партії регіонів переписати правила проведення демократичних виборів та у будь-який спосіб продовжити своє перебування при владі», - резюмував він.