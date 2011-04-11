У Колеснікова зарплата 340 тисяч, а дохід - 164 мільйони (декларація)

Віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ оприлюднив декларацію про свої доходи за 2010 рік, згідно з якою його сукупний річний дохід склав 164,5 млн. грн., в т.ч. дивіденди, відсотки, роялті - 164,18 млн. грн., зарплата - 346,6 тис. грн.

Документ розміщений на сайті уряду України.

Доходи членів сім`ї Б.КОЛЕСНІКОВА склали майже 3,6 млн. грн.

Згідно з декларацією, у власності Б.КОЛЕСНІКОВА є земельні ділянки загальною площею 50 тис. 48 кв. м, житлових приміщень у власності немає. Його сім`я володіє земельними ділянками в 2 тис. 319 кв. м, будинком 421 кв. м, квартирою 227,3 кв.м.

У Б.КОЛЕСНІКОВА у власності є автомобілі Bentley Mulsanne, Bentley Continental Flying Spur, Мерседес S-600 L. Члени сім`ї віце-прем`єра володіють автомобілем Мерседес S-500 L.

На рахунках у банках та інших фінансових установах Б.КОЛЕСНІКОВ має 127 млн. грн., члени його сім`ї - 36,96 млн. грн.

Декларація датована 31 березня 2011 року.