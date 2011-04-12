Високі посадовці, складаючи декларації, вклалися в 200-500 тисяч

Сукупний дохід першого віце-прем`єр-міністра – міністра економіки Андрія КЛЮЄВА за підсумками 2010 року становив 4 млн. 407,711 тис. грн.

Про це сказано у декларації першого віце-прем`єра, оприлюдненій на урядовому порталі.

Згідно з документом, минулого року заробітна плата урядовця становила 347,545 тис. грн., 2,060 млн. грн. він одержав від дивідендів, відсотків і роялті. Ще 2 млн. грн. перший віце-прем`єр заробив при відчуженні цінних паперів.

На утримання майна витрачено 403,147 тис. грн.

У приватній власності першого віце-прем`єра - земельна ділянка площею 92921 кв. м, житловий будинок загальною площею 2310,4 кв. м, квартира загальною площею 31 кв. м.

Транспортні засоби у приватній власності міністра - легковий Mersedes-Benz S-класу з об`ємом двигуна 5 439 куб. см.

Розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств, установ, організацій у першого віце-прем`єра становить 6,06 млн. грн., сума грошових коштів на рахунках в банках та інших фінансово-кредитних установах – 18,891 млн. грн.

Сукупний дохід членів сім`ї А.КЛЮЄВА за підсумками 2010 року становив 270,037 тис. грн.

На утримання майна члени сім`ї міністра витратили 20,678 тис. грн.

У приватній власності членів сім`ї міністра - земельні ділянки загальною площею 2 тис. кв. м, квартира загальною площею 296,6 кв. м.

Також у приватній власності членів сім`ї міністра автомобілі Porshe Carrera і AudiQ5.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році сукупний дохід А.КЛЮЄВА становив 10 млн. 495 тис. 853 грн. З них дивіденди, відсотки, роялті становили 1 млн. 840 тис., дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - майже 8,5 млн., а заробітна плата – 167,5 тис. грн.

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Віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктор ТИХОНОВ у 2010 році одержав сукупний дохід у розмірі 541 тис. 053,97 грн.

Про це йдеться в декларації про доходи В.ТИХОНОВА, розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, із загальної суми доходу заробітна плата становить 337 тис. 176,59 грн., пенсія – 197 тис. 768,38 грн., матеріальна допомога – 6 тис. 109 грн.

В.ТИХОНОВ володіє земельною ділянкою площею 1587 кв. м, житловим будинком площею 317,8 кв. м, гаражем площею 30 кв.м. Дружина віце-прем`єр-міністра володіє земельною ділянкою площею 600 кв. м, дачним будинком площею 54 кв. м і автомобілем «Тойота Лексус».

У декларації зазначається, що на рахунках у банках у В.ТИХОНОВА 950 тис. грн., у його дружини – 850 тис. грн.

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Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО за 2010 рік заробив 195,417 тис. грн., всю суму становила заробітна плата.

Про це йдеться в декларації про доходи за 2010 рік, обнародуваній сьогодні на урядовому порталі.

Згідно з декларацією про доходи, на утримання майна сплачено 5,542 тис. грн., за договорами найму (оренда) - 10 грн.

У приватній власності міністра - земельні ділянки площею 2552 кв. м, житловий будинок загальною площею 30 кв. м, квартира загальною площею 113 кв. м і гараж загальною площею 20 кв.м.

Транспортні засоби в приватній власності міністра - легковий автомобіль ВАЗ 2101 з об`ємом двигуна 1300 куб. см і автомобіль Mersedes-Benz G4500 з об`ємом двигуна 5000 куб. см.

Сукупний дохід членів сім`ї міністра за 2010 рік становив 8 млн. 195,321 тис. грн.

На утримання майна члени сім`ї міністра витратили 206,568 тис. грн.

У приватній власності членів сім`ї міністра земельні ділянки загальною площею 16 тис. 210 кв. м, житловий будинок загальною площею 444,8 кв. м, квартира загальною площею 446,3 кв. м, гараж загальною площею 34,6 кв.м.

Як повідомляв УНІАН, за 2009 рік загальна сума сукупного доходу міністра палива і енергетики становила 245 тис. 439,40 грн., зокрема заробітна плата - 210 тис. 100,40 грн., матеріальна допомога - 35 тис. 339,00 грн. Сукупний дохід членів сім`ї міністра за 2009 рік становив 3 млн. 872 тис. 729,94 грн.

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Міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ оприлюднив декларацію про доходи за 2010 рік, згідно з якою його сукупний річний дохід становив 371 тис. 552,33 грн.

Текст документа розміщено на Урядовому порталі.

З цієї суми 193 тис. 240,24 грн. - заробітна плата і 178 тис. 312,09 грн. - інші доходи, про походження яких у декларації не уточнюється.

Крім того, у власності А.МОГИЛЬОВА є земельна ділянка площею 1060 кв. м та автомобіль Lexus ES350.

Члени родини А.МОГИЛЬОВА, до складу якої входить дружина Лариса МОГИЛЬОВА, у 2010 році отримали дохід на суму 17 тис. 751 грн. від підприємницької діяльності.

Також у власності родини є земельна ділянка площею 2200 кв. м, житловий будинок - 100 кв. м, гараж - 31,6 кв. м та інша власність площею 270 кв. м.

Сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах А.МОГИЛЬОВА становить 296 тис. 44 грн., родини - 85 тис. грн..

Декларація про доходи А.МОГИЛЬОВА була складена 30 березня.

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Сукупний дохід міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА за 2010 рік становив 272 тис. 755,01 грн.

Про це йдеться в декларації про доходи міністра, оприлюдненій на Урядовому порталі.

З цієї суми заробітна плата становить 221 тис. 319,68 грн., матеріальна допомога - 21 тис. 523,96 грн., дивіденди - 29 тис. 911,37 грн.

Крім того, у власності К.ГРИЩЕНКА є земельна ділянка площею 2800 кв. м, квартира площею 81 кв. м, садовий будинок площею 114, 1 кв. м, гараж площею 15 кв. м., а також автомобіль Мерседес GML.

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах - 609 тис. 600,66 грн.

Члени родини К.ГРИЩЕНКА, до складу якої входить дружина Наталія ГРИЩЕНКО, отримали дохід у сумі 297 тис. 701,24 грн. З них дивіденди - 101 тис. 88 грн., прибуток від підприємницької і незалежної професійної діяльності - 289 тис. 80 грн.

У власності родини є земельна ділянка площею 10 тис. кв. м. Сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах - 341 тис. 14,22 грн.

Декларація К.ГРИЩЕНКА складена 8 квітня 2011 року.

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Сукупний дохід за 2010 рік міністра культури України Михайла КУЛИНЯКА становив 1 млн. 365 тис. 324,86 грн.

Така інформація міститься у декларації про доходи М.КУЛИНЯКА, оприлюдненій на Урядовому порталі.

Заробітна плата М.КУЛИНЯКА у 2010 році становила 179 тис. 215,86 грн., матеріальна допомога - 6 тис. 109 грн.

У власності М.КУЛИНЯКА є земельна ділянка площею 0,1 га, квартира площею 151 кв. м та автомобіль Lexsus- 350.

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Сукупний дохід за 2010 рік заступника глави Адміністрації Президента України Олега РАФАЛЬСЬКОГО склав 263 тисячі 921,72 гривні.

Така інформація міститься у декларації про доходи, оприлюдненій на офіційному сайті глави держави.

При цьому до членів сім’ї, доходи яких подаються у цій декларації, заступник глави АП відносить свою дружину Валентину РАФАЛЬСЬКУ і доньку Вікторію РАФАЛЬСЬКУ.

Доходи членів сім’ї склали 342 тисяч 24,52 гривні.

Заробітна плата торік у О.РАФАЛЬСЬКОГО становила 220 тисяч 738,28 грн., матеріальна допомога - 41 тисяча 509,49 грн., доходи від наукової, викладацької, творчої діяльності (гонорари) - 1 тисяча 673,95 грн. Зарплата сім’ї минулого року склала 342 тисячі 24,52 гривні.

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах - 4 мільйони 700 тисяч гривень, у членів сім’ї – 3 мільйони 900 тисяч гривень. Також у членів сім’ї є внески до статутних фондів на суму 164 тисячі 156,5 гривень.

У власності заступника глави АП є земельна ділянка площею 7 тисяч квадратних метрів, у членів сім’ї є земельна ділянка площею 108600 квадратних метрів. Також у його власності є житловий будинок загальною площею 335 кв. м. У членів сім’ї квартира площею 340,5 кв.м.

Згідно з декларацією, на утримання майна О.РАФАЛЬСЬКИЙ сплатив 85 тис. грн., а дружина - 33,200 грн.

Відповідно до поданої декларації, заступник глави АП та його сім’я мають два автомобілі. Так, О.РАФАЛЬСЬКИЙ володіє Mercedes ML з об`ємом двигуна 3500 сантиметрів кубічних, а у його сім’ї Toyota RAV4 з об`ємом двигуна 2000 сантиметрів кубічних.

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Сукупний дохід за 2010 рік заступника глави Адміністрації Президента України Станіслава СКУБАШЕВСЬКОГО склав 393 тисячі 419,33 гривень.

Така інформація міститься у декларації про доходи, оприлюдненій на офіційному сайті глави держави.

При цьому до членів сім’ї, доходи яких подаються у цій декларації, заступник глави АП відніс лише свою дружину Галину СКУБАШЕВСЬКУ.

Доходи членів сім’ї склали 9 тисяч 1,68 гривні.

При цьому зазначається, що пенсія торік у С.СКУБАШЕВСЬКОГО становила 191 тисячі 484 гривні, а зарплату він не отримував. Пенсія дружини у 2010 році склала 9 тисяч 1,68 гривні.

У власності заступника глави АП є дві земельні ділянки площею 161 та 120 га кожна, у членів сім’ї земельних ділянок не має. Також у його власності є житловий будинок загальною площею 146,9 кв. м.

Згідно з декларацією, на утримання майна С.СКУБАШЕВСЬКИЙ сплатив 37 тис. 400 грн., а дружина - 1,5 грн.

Відповідно до поданої декларації, заступник глави АП та його сім’я мають чотири автомобілі. Так С.СКУБАШЕВСЬКИЙ володіє Chevrolet Evanda з об`ємом двигуна 2500 см куб., Volkswagen Phaeton з об`ємом двигуна 4200 см куб., Mercedes з об`ємом двигуна 3500 см куб., а у його дружини Honda з об`ємом двигуна 3500 см куб.

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Сукупний дохід за 2010 рік радника Президента України - представника Президента України у Конституційному Суді Олени ЛУКАШ становив 184 тис. 753,57 грн.

Така інформація міститься у декларації про доходи, оприлюдненій на офіційному сайті глави держави.

При цьому до членів сім’ї, доходи яких подаються у цій декларації, радник Президента відносить свого чоловіка Григорія ІЛЛЯШОВА та двох доньок – Марію та Софію ІЛЛЯШОВИХ.

Доходи членів сім’ї становили 264 тис. 505,03 грн.

Зазначається, що заробітна плата О.ЛУКАШ минулого року становила 184 тис. 753,57 грн. Зарплата членів її сім’ї - 264 тис. 505,03 грн.

Радник Президента, згідно з декларацією, має зобов`язання фінансового характеру, зокрема за договорами позики - 55 тис. грн., та на утримання майна – 47,500 тис. грн.

О.ЛУКАШ має три квартири площею 127,4 кв. м, 125,3 кв. м та 111 кв. м, а також гараж площею 13,9 кв.м.

Відповідно до декларації, радник Президента має автомобіль Lexus RX 350 з об`ємом двигуна 3500 сантиметрів кубічних.

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Сукупний дохід за 2010 рік радника Президента України - керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрія ГОНЧАРУКА становив 226 тис. 916,52 грн.

Така інформація міститься у декларації про доходи А.ГОНЧАРУКА, оприлюдненій на офіційному сайті глави держави.

Дохід дружини А.ГОНЧАРУКА М.КРИЖАНІВСЬКОЇ становив 605 тис. 720,76 грн.

При цьому зазначається, що заробітна плата О.ГОНЧАРУКА минулого року становила 211 тис. 12,08 грн. Також він отримав матеріальну допомогу у сумі 15 тис. 904,44 грн. Зарплата його дружини минулого року склала 58 тис. 622,87 грн., а дохід від підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності - 547 тис. 97,89 грн.

Радник Президента, згідно з декларацією, має зобов`язання фінансового характеру, зокрема на утримання майна – 13,1 тис. грн., його дружина - за договором добровільного страхування – 47 тис. 600 грн.

А.ГОНЧАРУК має земельну ділянку площею 1100 квадратних метрів та житловий будинок площею 175 квадратних метрів. Його дружина має квартиру площею 284 квадратних метрів.

Відповідно до поданої декларації, радник Президента має три автомобілі: YW з об`ємом двигуна 3200 сантиметрів кубічних, BMW з об`ємом двигуна 3000 сантиметрів кубічних, Subaru з об`ємом двигуна 3000 сантиметрів кубічних. Трьома машинами володіє й його дружина - Mitsubishi з об`ємом двигуна 3500 сантиметрів кубічних, Porsche з об`ємом двигуна 4800 сантиметрів кубічних, MBG 55 з об`ємом двигуна 4960 сантиметрів кубічних.

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Сукупний дохід за 2010 рік радника Президента України - керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрія ПОРТНОВА становив 256 тисяч 554 гривень.

Така інформація міститься у декларації про доходи А.ПОРТНОВА, що оприлюднена на офіційному сайті глави держави.

До членів сім’ї, доходи яких наведені у згаданій декларації, радник Президента відніс свою дружину Тетяну ПОРТНОВУ, сина Ігоря і дочку Лілію ПОРТНОВИХ.

Доходи членів сім’ї становили 411 тисяч 615 гривень.

При цьому зазначається, що заробітна плата в минулому році у А.ПОРТНОВА становила 128 тисяч 625 гривень. Також він отримав доходи від дивідендів, процентів і роялті у сумі 96 тисяч 945 гривень, а сім’я отримала по цій статі 149 тисяч 992 гривні. Від наукової, викладацької, творчої діяльності А.ПОРТНОВ отримав 30 тисяч 984 гривні.

Дохід сім’ї від підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності становив 261 тис. 623 гривні.

Також радник Президента, згідно з декларацією, має зобов`язання фінансового характеру, зокрема, на утримання майна – 29 тис. 800 гривень.

У власності А.ПОРТНОВ має земельну ділянку площею 0,135 га і квартиру 102 кв. м., а сім’я має квартиру 77 кв. м. Члени сім’ї радника Президента мають садовий будинок 300 квадратних метрів.

Відповідно до поданої декларації, радник Президента має автомобіль Mercedes S-500 з об`ємом двигуна 5000 сантиметрів кубічних. А члени сім’ї – авто Audi з об`ємом двигуна 3000 сантиметрів кубічних.

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Сукупний дохід за 2010 рік радника Президента України, керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України Марини СТАВНІЙЧУК становив 113 тис. 401 грн.

Така інформація міститься у декларації про доходи М.СТАВНІЙЧУК, оприлюдненій на офіційному сайті глави держави.

Дохід членів її сім’ї – чоловіка та доньки - склав понад 1 млн. 494 тис. 136 грн.

Заробітна плата М.СТАВНІЙЧУК у 2010 році становила 106 тис. 307 грн., членів її сім’ї – 137 тис. 136 грн. Дохід М.СТАВНІЙЧУК від наукової, викладацької, творчої діяльності, авторська винагорода (гонорар) склав 7 тис. 135 грн. Матеріальну допомогу вона отримала в сумі 5 тис. 312 грн.

У власності М.СТАВНІЙЧУК є квартира площею 120 кв. м, а члени її сім’ї володіють земельними ділянками загальною площею 82670 га, а також житловим будинком площею - 562,5 кв. м та квартирою площею 136 кв. м.

Згідно з декларацією, М.СТАВНІЙЧУК не має власного автотранспорту, а у членів сім’ї є два легкових автомобілів Toyota, один з яких з об’ємом двигуна - 4600 куб. м, інший - 3000 куб. м. Крім того, родина М.СТАВНІЙЧУК володіє автомобілем “ГАЗ 53” з об’ємом двигуна 4000 куб. м та трактором Т-25.

Розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств, установ, організацій в членів сім’ї склав 480 тис. 378 грн.

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Сукупний дохід за 2010 рік секретаря Ради Національної безпеки та оборони Раїси БОГАТИРЬОВОЇ становив 468 тис. 608,52 грн.

Така інформація міститься у декларації про доходи секретаря РНБО, оприлюдненій на офіційному сайті глави держави.

Дохід членів її сім’ї – чоловіка Ігоря БОГАТИРЬОВА - склав 285 тис. 815,86 грн.

Заробітна плата Р.БОГАТИРЬОВОЇ у 2010 році становила 232 тис. 519,72 грн., також вона отримала пенсію у сумі 198 тис. 88,80 грн. Крім того, секретер РНБО отримала матеріальну допомогу у сумі 38 тис. грн.

Члени її сім’ї також отримали матеріальну допомогу в сумі 6 тис. 513,73 грн. Дохід родини від наукової, викладацької, творчої діяльності, авторська винагорода (гонорар) склав 1 тис. 668,48 грн. Від підприємницької діяльності – 152 тис. 400 грн. Зарплата членів сім’ї склала 125 тис. 233,65 грн.

У власності Р.БОГАТИРЬОВОЇ є квартира площею 21,43 кв. м, а члени її сім’ї володіють земельними ділянками загальною площею 600 га, а також квартирою площею 255,6 кв. м., садовим будинком 97,8 кв. м., гаражем 17,9 кв. м.

Згідно з декларацією, секретар РНБО не має власного автотранспорту, а у членів її сім’ї є три легкових автомобілів Toyota Land Cruiser з об’ємом двигуна - 4200 куб. м, Lexus GS 300 - 2997 куб. м. та Mersedes GL з об’ємом двигуна 4663 куб. м.