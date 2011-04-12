Переговорники з Європою шукають «блохи» і на Путіна не зважають

Інформаційні «хвилі» про можливість участі України в Митному союзі не вплинули на хід переговорів з підготовки угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, коментуючи черговий раунд переговорів про підготовку Україною і ЄС угоди про ЗВТ, який закінчився 8 квітня .

«Знаєте, коли експерти проводять переговори, то вони сконцентровані на процесі і менше читають все, що цьому сприяє. Принаймні, на настрій наших переговорів інформація, що з`являлася в українській пресі, ніяк не позначилася», - сказав він.

Разом з цим, В.П’ЯТНИЦЬКИЙ підкреслив, що підготовка угоди про ЗВТ йде без будь-якого поспіху.

«Ніякого штучного прискорення немає. Триває безперервний робочий процес над угодою. Прискорення ради прискорення не існує. Якщо було б прискорення, то я сьогодні вам би доповів, що ми за всіма розділами поставили крапки. А зараз ми навіть ті розділи, які закінчили обговорювати, проглядаємо ще й ще раз, шукаємо можливі блохи, вивіряємо, перевіряємо, переперевіряємо. Немає ніякої паніки, поспіху і шапкозакидальних настроїв підготувати угоду, приміром, до 1 травня», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Він також повідомив, що проміжний раунд переговорів призначений на середину травня, а повноцінний пройде в середині червня.

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