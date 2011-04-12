На сайті ВР хочуть ввести громадське обговорення законопроектів
Проект постанови вніс Фельдман
Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова і інформації одноголосно підтримав проект постанови № 8007 про введення громадського обговорення законопроектів на сайті парламенту.
Автором постанови є народний депутат Олександр ФЕЛЬДМАН, повідомили УНІАН у його прес-службі.
Постановою передбачається розробка і запуск функції коментування на сторінці кожного проекту, що дозволить відкрито обговорювати документи.
«Впродовж трьох днів від моменту реєстрації в апараті Верховної Ради законопроекти повинні бути відкриті для обговорення авторизованими користувачами», - йдеться у проекті постанови.
Автор документа також пропонує встановити обов`язкову модерацію на предмет коректності коментарів. Допуск до обговорення матимуть тільки авторизовані користувачі.