На сайті ВР хочуть ввести громадське обговорення законопроектів

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова і інформації одноголосно підтримав проект постанови № 8007 про введення громадського обговорення законопроектів на сайті парламенту.

Автором постанови є народний депутат Олександр ФЕЛЬДМАН, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Постановою передбачається розробка і запуск функції коментування на сторінці кожного проекту, що дозволить відкрито обговорювати документи.

«Впродовж трьох днів від моменту реєстрації в апараті Верховної Ради законопроекти повинні бути відкриті для обговорення авторизованими користувачами», - йдеться у проекті постанови.

Автор документа також пропонує встановити обов`язкову модерацію на предмет коректності коментарів. Допуск до обговорення матимуть тільки авторизовані користувачі.