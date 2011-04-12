До Києва прилетів Путін
Прем`єр РФ зустрінеться з Януковичем і Азаровим
Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН прибув до Києва, де обговорить питання економічного співробітництва, зокрема у галузі енергетики, а також перспективи участі України в інтеграційних процесах на пострадянському просторі.
Як передає кореспондент УНІАН, літак російського прем`єра приземлився 15 хвилин тому.
Планується, що в столиці України В.ПУТІН зустрінеться з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.
"Зокрема, будуть розглянуті перспективи подальшого поглиблення взаємодії в таких сферах, як енергетика, зокрема ядерна, авіабудування, космос, транспорт, технології і інновації, агропромисловий комплекс", - повідомляла раніше прес-служба російського уряду.
Очікується, що на зустрічі В.ПУТІНА з В.ЯНУКОВИЧЕМ обговорюватиметься тема можливого приєднання України до Митного союзу і формованого Єдиного економічного простору Росії, Білорусі і Казахстану.