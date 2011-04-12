Рада Європи і Україна готують новий План дій для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив українським журналістам у Страсбурзі генеральний директор із політичних питань Секретаріату Ради Європи Жан-Луї ЛОРАН.

«Ми зараз обговорюємо продовження програми», - сказав він.

Представник Ради Європи повідомив, що 28-29 квітня в Києві відбудеться засідання Координаційного комітету, на якому обговорюватиметься питання надання Україні другого Плану дій.

Ж.-Л.ЛОРАН зазначив, що другий План дій буде розрахований на 2012-2013 роки. Обсяги фінансування й конкретні проекти цього Плану поки не визначено. Разом із тим, за словами представника Ради Європи, очікується, що загалом План буде узгоджений до літа, а його деталі – допрацьовані вже до осені.

Він також підкреслив, що у фінансуванні реалізації заходів, як і під час дії першого Плану, візьме участь Європейська Комісія.

Як повідомляв УНІАН, перший План дій Ради Європи для України на 2008-2011 роки було прийнято Комітетом міністрів Ради Європи в липні 2008 року. В рамках цього плану реалізується 19 заходів, а загальна сума фінансування становить 25 млн. євро.

В рамках Плану дій реалізуються, зокрема, заходи у галузі захисту й сприяння правам людини, верховенства права, виборів, сприяння демократичним процесам, залучення громадськості й відповідного управління на місцевому та регіональному рівнях і низка інших.