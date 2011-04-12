Клюєв зустрівся з заступником Путіна - подробиць не дають

Коротка інформація на урядовому порталі

Сьогодні, 12 квітня, у Києві відбулася зустріч першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА та першого заступника голови Уряду Російської Федерації Ігоря ШУВАЛОВА. Про це повідомляє Урядовий портал. Однак ніяких подробиць зустрічі не повідомляється.

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