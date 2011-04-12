The Wall Street Journal: Путін має намір умаслювати Україну

Вступ України до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном означатиме, що угоду з Європейським Союзом виключено, й прив`яже Україну до колишніх республік СРСР. Про це пише The Wall Street Journal у статті «Путін має намір умаслювати Україну», переклад якої – на InoPressa.ru.

Видання зазначає, що 12 квітня до Києва прибуде прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН. Він умовлятиме керівництво України відмовитися від планів угоди з ЄС про зону вільної торгівлі й віддати перевагу вступу до Митного союзу, очолюваного Росією, стверджує The Wall Street Journal. Віктор ЯНУКОВИЧ чинить опір тиску Росії, але минулого тижня Росія запропонувала газ за пільговою ціною, що дозволить Україні заощадити 8 млрд. доларів на рік.

Це запрошення до змагання Брюсселя та Москви за лояльність України, вважає автор статті. Угода про свободу торгівлі сприймається як проміжний пункт для подальшої інтеграції в ЄС. "Вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном означатиме, що угоду з ЄС виключено, і прив`яже Україну до колишніх республік СРСР", - йдеться в статті.

Один із топ-менеджерів "Газпрому" заявив у Москві, що Україні може бути запропоновано газ за російськими внутрішніми цінами. Пільгові ціни на газ вигідні впливовим промисловцям, які підтримують В.ЯНУКОВИЧА, а також пом`якшать наслідки лібералізації роздрібних цін на газ, яка проводиться за наполяганням МВФ і не сприяє популярності уряду.

"Вигоди угоди з ЄС, можливо, стануть помітні не відразу, але в потенціалі вони більші, якщо врахувати розміри ринку й стимулювання економічних реформ", - пише газета.

Україна не спокуситься російськими "смачними пиріжками, за які ми повинні будемо говорити "спасибі", запевнило в інтерв`ю високопоставлене джерело з МЗС України, яке побажало залишитися анонімним. За словами джерела, В.ЯНУКОВИЧ спробує переконати В.ПУТІНА, що угода з ЄС не йде врозріз із інтересами Москви.

"Тим часом у понеділок влада України посилила тиск на Юлію ТИМОШЕНКО, колишнього прем`єр-міністра: в прокуратурі заявили про порушення проти неї кримінальної справи у зв`язку з угодою щодо газу, укладеною з Москвою в 2009 році", - повідомляє газета. Тоді ціна газу була прив`язана до спотових цін на нафту, й тому витрати України на газ неухильно зростають.