Стельмаху забракло 2 мільйони зарплати - він взяв допомогу

Радник Президента, колишній голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ минулого року мав сукупний дохід у сумі 3 млн. 975 тис. 241,39 грн.

Його декларація розміщена на офіційному сайті глави держави.

У документі вказується, що заробітна плата В.СТЕЛЬМАХА становила 2 млн. 022 тис. 100,80 грн., дивіденди, проценти, роялті – 1 млн. 749 тис. 315,81 грн., матеріальна допомога – 203 тис. 824,78 грн., пенсія – 120 тис. грн.

Дохід членів сім’ї (в декларації – дружина -УНІАН) В.СТЕЛЬМАХА становив 113 тис. 534,83 грн., з них – 99 тис. 123,71 - заробітна плата і 14 тис. 411,12 - матеріальна допомога.

В.СТЕЛЬМАХ володіє земельною ділянкою розміром 1,47 гектара, разом з дружиною володіє квартирою площею 78 квадратних метрів і садовим будиночком площею 55 квадратних метрів, а також гаражем площею 60 метрів квадратних.

В.СТЕЛЬМАХ також має автомобіль Volkswagen Touareg, а його дружина – Tiguan.

На рахунку в банку та в інших фінансових установах В.СТЕЛЬМАХ зберігає 2 млн. 185 тис. 375 грн., також він має цінні папери номінальною вартістю 4 млн. 150 тис. 900 грн.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року Верховна Рада України звільнила В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України і призначення на цю посаду Сергія АРБУЗОВА. П`ятирічний період повноважень В.СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ закінчився 16 грудня 2009 року.