КДБ Білорусі розглядає три версії теракту у метро

Голова Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі Вадим ЗАЙЦЕВ заявляє, що слідство розглядає три версії терористичного акту в Мінському метрополітені.

Про це повідомляє білоруська служба радіо "Свобода".

Зокрема, за словами В.ЗАЙЦЕВА, розглядаються версії теракту з метою дестабілізації ситуації, помста екстремістських організацій, а також дії хворої людини.

"Є представники радикальних молодіжних екстремістських організацій. Зараз завершується справа по анархістах. Ми не виключаємо, що як помста, у першу чергу КДБ, могли бути зроблені подібні дії", - сказав голова КДБ.

За його словами, ця версія опосередковано пов`язана з минулими президентськими виборами, оскільки деякі представники молодіжних організацій збиралися брати участь у подіях 19 грудня 2010 року (на даний час КДБ завершило розслідування кримінальної справи за фактом організації і участі у масових заворушеннях у день виборів, ряду представників опозиції висунуті відповідні звинувачення - УНІАН).

"Не хочу наголошувати, хто стоїть за спробою дестабілізації (ситуації), але те, що комусь не подобається устрій білоруського суспільства - це факт. Це спроба посіяти страх, паніку і невдоволеність правоохоронців, а значить - і владою", - припустив В.ЗАЙЦЕВ.

За його словами, вибуховий пристрій був керований по радіо. "За першими оцінками експертів, пристрій був закладений у предметі з великою кількістю елементів, які можуть нанести ушкодження", - заявив голова КДБ.

"Як підозрювана визначена одна особа. Це чоловік віком до 27 років, досить міцної статури, зріст 175-178 см, був одягнений у коричневу куртку і коричневу шапку. Його поки що не затримано", - цитує радіостанція слова голови КДБ Білорусі.

При цьому В.ЗАЙЦЕВ підкреслив, що не виключається можливість здійснення теракту за участі декількох осіб. "Версія найманця також не виключається", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, 11 квітня унаслідок вибуху на станції метро “Жовтнева” в Мінську загинули 12 чоловік, понад 150 травмовані і, зокрема, 22 особи перебувають у тяжкому стані і ще 30 - у стані середньої тяжкості.

За експертними оцінками, потужність вибухового пристрою еквівалентна 5 кг тротилу. Вибуховий пристрій, що містить рубану арматуру, цвяхи і металеві кульки, був установлений біля лавки на платформі станції метро. За даним фактом Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 289 («Тероризм») національного Кримінального кодексу.