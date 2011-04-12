Азаров пропонує Путіну активізувати переговори про нову газову угоду

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне активізувати переговори щодо нової газової угоди між Україною і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ сьогодні в Києві.

«Враховуючи масштаб і значущість нашої взаємодії в паливно-енергетичній сфері і наші неодноразові розмови і переговори про необхідність підготовки нової газової угоди, вважав би за необхідне значно прискорити роботу з погодження такої угоди», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що Україна неухильно і в повному обсязі виконує свої зобов`язання щодо транзиту російського газу до країн Європейського Союзу. Разом з тим, за словами М.АЗАРОВА, українська сторона хотіла б одержати тверді гарантії щодо постачань на європейський ринок російського природного газу газотранспортною системою України на довгий час.

У той же час, він ще раз зазначив, що ціна російського газу, що поставляється Україні відповідно до контрактів 2009 року, не відображає ринкової вартості, яка сформувалася в країнах Європейського Союзу, і істотно перевищує ціну на альтернативні види палива. «Наше бажання - вийти на економічно обгрунтоване і справедливе визначення формули ціни на газ для України», - сказав М.АЗАРОВ.

Він додав, що Україна розраховує на участь Росії в реконструкції української ГТС для збільшення на третину перекачування російського газу в ЄС.