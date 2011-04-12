Путін відмовився підходити до журналістів

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН відмінив підхід до журналістів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, прес-секретар В.ПУТІНА Дмитро ПЄСКОВ пояснив, що прем`єр РФ не зможе вийти до журналістів, оскільки було ухвалено рішення продовжити спілкування з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ПУТІН перебуває з візитом в Україні для обговорення питань економічного співробітництва, зокрема у галузі енергетики, а також перспектив участі України в інтеграційних процесах на пострадянському просторі.