Герман: Янукович і Путін відійшли від стилю Тимошенко

Під час зустрічі у Києві Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і голова уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН розмовляли мовою «виключно національного прагматизму».

Про це у коментарі УНІАН заявила радник Президента України Ганна ГЕРМАН.

Характеризуючи хід і результати спілкування В.ЯНУКОВИЧА і В.ПУТІНА, політик заявила, що вони виявилися «у національному прагматизмі і з українського, і з російського боку».

«Сучасні, модерні політики залишили мову емоцій і сентиментів для акторів і режисерів і застосовують виключно риторику національного прагматизму, реалізовуючи власні національні інтереси кожної з держав», - сказала Г.ГЕРМАН.

На переконання радника Президента України, «мова почуттів, поглядів, мова тіла, костюмів, яка була характерна для політичного стилю Юлії ТИМОШЕНКО, сьогодні відійшла у бік і стала немодною».

«Її більше не використовують сучасні модерні політики. Прагматизм, національні інтереси і переконлива мова аргументів під час переговорів – ось такі є найяскравіші характерні риси нинішньої політичної мови», - резюмувала Г.ГЕРМАН.