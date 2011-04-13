Міністр: Україна відкрита для військової співпраці з країнами СНД

Україна відкрита для діалогу і взаємовигідної військової співпраці з країнами СНД заради безпеки і стабільності в регіоні, заявив міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ вчора на засіданні Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при раді міністрів оборони держав-учасників СНД.

Міністр зазначив, що проведення в Києві засідання цього Координаційного комітету і навчально-методичного збору - свідчення того, що Україна відкрита для діалогу і взаємовигідної військової співпраці в ім`я безпеки і стабільності в регіоні, інформує прес-служба Міноборони України.

"Упевнений, що всі заходи, сплановані в рамках цього засідання і збору, сприятимуть обміну досвідом в такому важливому питанні як протиповітряна оборона наших держав.

Зокрема, позитивно вплинуть на організацію взаємодії повітряних сил по недопущенню порушень повітряного простору, проведення на двосторонній основі учень", - підкреслив М.Ежель.

У засіданні беруть участь головнокомандувачі та командувачі ВПС і військ ППО семи країн СНД. Українська військова делегація брала участь як спостерігач.

За даними Міноборони, учасники засідання розглянуть підсумки діяльності Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при раді міністрів оборони країн-учасниць СНД за перший квартал 2011 року, обговорять стан і перспективи подальшого розвитку об`єднаної системи протиповітряної оборони СНД, багато- і двостороннього розвитку військової і військово-технічної співпраці. Також обговорюватиметься план проведення спільних заходів оперативної і бойової підготовки на 2011-2012 роки.