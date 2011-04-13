Польський прем'єр сьогодні зустрінеться з Януковичем і Азаровим

Глава польського уряду Дональд ТУСК завтра відвідає Україну з одноденним робочим візитом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського прем’єра, Д.ТУСК в ході візиту зустрінеться із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

„Зустріч глави польського уряду з українськими політиками буде присвячена, зокрема, темі європейських прагнень України”, - зазначили в прес-службі.

Сторони планують обговорити перспективи підписання українською владою угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

У Києві Д.ТУСК також візьме участь в V засіданні Українсько-Польського міжурядового комітету з підготовки та проведення Євро-2012.

Згідно з повідомленням, на засіданні планується обговорити питання безпеки, інфраструктури та спільного позиціонування Польщі та України.

Представник прес-служби сказав кореспонденту УНІАН, що за підсумками візиту не планується підписання інших документів, крім протоколу засідання комітету з Євро-2012.

Він також повідомив, що Д.ТУСК не планує проводити зустріч із колишньою главою уряду, а нині лідером опозиційної партії Юлією ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Уряди Польщі та України створили комітет з Євро-2012 у 2008 році для координації зусиль в підготовці та проведенні європейського футбольного чемпіонату, право організовувати який країни виграли в квітні 2007 року.

Останнє засідання комітету, під час якого сторони підписали “дорожню карту” підготовки до єврочемпіонату, відбулося у вересні 2010 року у Варшаві.