Офіцери подумають над доцільністю кримінальної справи проти Мельниченка

З`їзд офіцерів України розгляне питання доцільності порушення кримінальної справи проти екс-майора Миколи Мельниченка.

Про це повідомив генерал-лейтенант Вілен Мартиросян в ефірі телеканалу ТВі.

"Ми будемо проводити з`їзд офіцерів. На цьому з`їзді приймемо рішення. Якщо більшість проголосує за, то тоді відповідно піде документ за моїм підписом, щоб порушити щодо його справу", - сказав він.

У той же час, на його особисту думку, для встановлення істини слід було б продовжувати розслідування у справі Кучми, проте паралельно з цим порушити справу проти Мельниченка.

"Нехай буде паралельно і тут, щоб розкрилося по-справжньому, хто стояв за Мельниченко, кому і яку кількість касет він передав, за скільки ці касети продавали, хто шантажує і користується цими касетами, але це насправді є так", - зазначив Мартиросян.

Генерал-лейтенант також заявив, що майор Мельниченко може розраховувати на його підтримку в разі взяття під варту, оскільки колишній офіцер управління Державної охорони побоюється, що не вийде зі слідчого ізолятора живим.

"Я можу дати гарантії. Я належу до тієї категорії людей, коли бачу несправедливість, як намагаються принижувати гідність людини, то мені все одно, хто він такий, я йду і захищаю цю людину. Якщо з ним так нечесно вчинять, він може в моїй особі знайти підтримку, як і Леонід Данилович", - сказав генерал-лейтенант.

Крім того, Мартиросян розкритикував дії майора Мельниченка, стверджуючи, що йому слід було запобігти злочину, а не ховатися за кордоном з компрометуючими главу держави записами.

"Його дії не відповідають честі офіцера. Якби навіть він дізнався якусь новину про те, що комусь загрожує небезпека, він повинен був негайно вживати заходів, щоб призупинити, але не брати всі ці матеріали, тікати кудись за кордон і звідти вже починати діяти", - обурився генерал-лейтенант.

Як відомо, "плівки Мельниченка" визнані речовим доказом у справі за обвинуваченням Кучми у перевищенні влади і службових повноважень, що призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

У 2001 році, під час акції "Україна без Кучми", Скіпальський, Білас і Мартиросян також виступали на підтримку Кучми.

Крім того, раніше дев`ять народних артистів України та СРСР написали звернення до генпрокурора на захист Кучми.

Українська правда