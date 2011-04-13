Януковича похвалили за боротьбу з корупцією

У 2010 році Україна досягла вагомих успіхів у розбудові ефективного національного антикорупційного механізму. Такого висновку дійшли фахівці Міжнародної асоціації антикорупційних органів. Про це повідомляє прес-служба Президента.

“Органи правозастосування в Україні досягли видатних успіхів у протидії корупції. Особливо слід відзначити їх останні зусилля, зосереджені на боротьбі з корупцією на вищих рівнях державної влади. Вперше з часу набуття Україною незалежності до високопосадовців були застосовані процедури антикорупційних перевірок та розслідувань”, - йдеться у листі Генерального секретаря МААО Є Фенга Президентові України Віктору Януковичу.

МААО вітає відкритість та прозорість, які забезпечили національні антикорупційні органи України в ході відповідних розслідувань, відзначається у листі. Асоціація також високо оцінила залучення для необхідних фінансових перевірок фахівців у сфері державних фінансів, у тому числі - знані у світі аудиторські та юридичні компанії з бездоганною репутацією.

Успішна протидія корупції на такому рівні - разом із заходами щодо відшкодування збитків державі, які здійснює Генпрокуратура України, - є єдиною та необхідною гарантією оздоровлення державного механізму, переконані а Асоціації.

“Ми повністю підтримуємо проголошене Президентом України Віктором Януковичем гасло щодо протидії корупції - «Закон єдиний для всіх»- і вважаємо його справедливим”, - підкреслив керівник Асоціації.

МААО висловила сподівання, що, незважаючи на значні тиск та спротив, політичне керівництво України продовжить свій жорсткий курс на подолання корупції.

“Ми впевнені, що керівництво національних антикорупційних відомств є достатньо наполегливим, відданим справі та досвідченим, щоб вистояти під будь-яким тиском”, - відзначив керівник МААО. Він окремо подякував за активну участь в роботі Асоціації Генеральної прокуратури України та Української асоціації прокурорів.

“Прийміть наші найщиріші побажання успіхів у Вашій діяльності на благо народу”, - відзначається у листі.

Довідка: Міжнародна асоціація антикорупційних органів була заснована у 2006 році. На сьогодні МААО - перша міжнародна асоціація, членами якої є антикорупційні відомства з різних країн та регіонів світу. На Четверту Щорічну конференцію та Загальне засідання МААО в листопаді 2010 року зібралося понад 700 учасників з більш ніж 140 країн світу.

Серед основних завдань МААО – сприяння ефективному затвердженню Конвенції ООН проти корупції. Україна ратифікувала зазначену Конвенцію 18 жовтня 2006 року.