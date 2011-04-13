Ваннікова: Тимошенко була співвласником найбільшої в Україні газової корпорації

Прес-секретар В.Ющенко Ірина Ваннікова прокоментувала для The Wall Street Journal статтю Юлії Тимошенко від 28 березня «Українська опозиція попереджає про регрес».

«Будь ласка, згадайте, що в 2008 році, коли Віктор Ющенко був Президентом він вперше в українській історії створив спеціальне агентство по боротьбі з корупцією на високому урядовому рівні», - заявила прес-секретар В.Ющенко.

За словами Ірини Ваннікової, в період 2005 - 2009 рр. адміністрація Ющенко присікала на корені і ефективно боролася в судовому порядку з корупцією на вищому рівні і у Тимошенко і у Віктора Януковича. «Колишній прем`єр-міністр Тимошенко дає деякі досить вагомі твердження з приводу корупції, але у минулому вона сама була співвласником найбільшої в країні газової корпорації "Єдині Енергетичні Системи України, яка символізувала корупцію і тісні зв`язки з російською мафією»,- заявила Ірина Ваннікова.