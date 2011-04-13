Путін не отримав прямої згоди від Януковича?

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін не отримав прямої згоди від президента України Віктора Януковича на вступ України до Митного союзу.

Про це газеті "Комерсант-Україна" сказало джерело, ознайомлене з ходом закритої частини їхніх переговорів.

"Хоча прогресу в переговорах України з ЄС щодо ЗВТ (зони вільної торгівлі) нема, а на пошук компромісу з деяких питань у нас можуть піти роки, Віктор Янукович задекларував таку позицію: Україна інтегрується в Євросоюз, у Митний союз не вступає, а буде дотримуватися заявленої формули 3+1", - сказало джерело.

Як відомо, Росія схиляє Україну до вступу в Митний союз, у який окрім РФ входять Білорусь і Казахстан.

Українська правда