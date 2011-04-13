НУ вимагає від суду розгляду справи про знищення пам’ятника Сталіну по суті

«Наша Україна» вимагає від суду розгляду справи про знищення пам’ятника Сталіна по суті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це заявив народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ, який сьогодні у Запоріжжі бере участь у черговому засіданні Жовтневого районного суду у справі проти дев’ятьох членів «Тризубу», звинувачуваних у пошкодженні пам’ятника Сталіну.

Перед початком засідання А.ПАРУБІЙ повідомив, що передає суду від свого імені та трьох народних депутатів від «Нашої України» (Зіновія ШКУТЯКА, Лілії ГРИГОРОВИЧ, Володимир В`ЯЗІВСЬКИЙ) клопотання про взяття на поруки усіх ув’язнених «тризубівців».

«Замість того, щоб не допустити незаконне встановлення пам’ятника Сталіну, винному в організації геноциду українського народу, та покарати осіб, які незаконно встановили цей пам’ятник, правоохоронні органи заарештували та звинувачують патріотів, які спробували провести демонтаж цього ідола», - наголосив А.ПАРУБІЙ.

За словами народного депутата, прокуратура Жовтневого району Запоріжжя у найгірших традиціях радянського правосуддя ігнорує політичний зміст справи та приписує «тризубівцям» статтю про зазіхання на знищення чужого майна «в особливо великих розмірах». «Очевидно, за такими діями правоохоронних органів стоїть політичне замовлення центральної влади», - заявив А.ПАРУБІЙ.

Він наголосив на тому, що «Наша Україна» вимагає розгляду справи про знищення пам’ятника Сталіна по суті. «Суть цієї справи не в пошкодженні незаконно встановленого майна, а в тому, чи вважає українська правоохоронна система та влада загалом можливим встановлення в Україні пам’ятників катам українського народу», - підкреслив він.

В партії також повідомляють, що сьогодні близько ста активістів від «Нашої України», «Тризубу» та інших патріотичних організацій пікетують суд та вимагають «прийняти законне рішення на користь політв’язнів».

В «Нашій Україні» нагадують, що упродовж трьох місяців народні депутати від «Нашої України» добиваються звільнення одинадцятьох заарештованих громадських активістів, членів ВО «Тризуб».

У лютому А.ПАРУБІЙ зустрічався із керівництвом СІЗО № 10 у Запоріжжі. Він вимагав звільнення з-під варти заарештованих «тризубівців», які потребують термінового лікування.

Народний депутат також звертався і до слідчого, і до суду з клопотанням змінити «тризубівцям» запобіжний захід з утримання під вартою на взяття на поруки, однак, на жаль, йому було відмовлено.

Також народні депутати від «Нашої України» зустрічалися з омбудсманом Ніною КАРПАЧОВОЮ, від якої вимагали взяти під особистий контроль справу із затриманням громадських активістів. «Нашоукраїнці» передали спільне депутатське звернення міністру внутрішніх справ з приводу негайного звільнення з-під варти заарештованих «тризубівців», які потребують термінового лікування. Поряд з тим, на ім’я генпорокурора було направлено ряд запитів, у яких депутати вимагали втрутитися у розслідування справи.

Завдяки діям народних депутатів прокуратура у Запорізькій області змінила члену «Тризубу» Віталію ВИШНЮКУ запобіжний захід із взяття під варту на підписку про невиїзд, у зв`язку із закінченням досудового слідства і станом його здоров`я. 7 березня було звільнено з-під варти Едуарда АНДРЮЩЕНКА на поруки трудового колективу вишу, де він навчається. Всі інші громадські активісти й досі залишаються під вартою.