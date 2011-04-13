Жванія поведе свою партію на вибори

Партія Християнсько-Демократичний союз має намір брати участь у виборах до Верховної Ради в 2012 році.

Про це повідомив народний депутат, секретар ХДС Давид ЖВАНІЯ учора на засіданні Політичного бюро Асоціації християнських демократів Східної Європи, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

Також Д.ЖВАНІЯ додав, що ХДС прагне консолідувати українську християнську демократію.

Крім того, у прес-службі поінформували, що на засіданні Політичного бюро Асоціації християнських демократів Східної Європи, участь в якому взяли керівники християнсько-демократичних партій України, Молдови, Грузії, Білорусі, Латвії, Росії, Вірменії та Естонії, було ухвалено рішення щодо подальшого розширення Асоціації.

«Ми постійно ведемо переговори, і думаю, що незабаром до нас приєднаються ще декілька партій з країн Східної та Центральної Європи, наприклад, Словаччини та Литви. Наша мета – ліквідація кордонів між «старою» і «новою» Європою. Ми не несемо в політику релігію, а прагнемо забезпечити справедливість, розв’язуючи «клубок» соціальних проблем», - зазначив Д.ЖВАНІЯ.

На засіданні Бюро також було ухвалено рішення про прийняття до лав Асоціації Християнсько-Демократичний союз Латвії.

Водночас учасники засідання визначили сферу захисту прав дитини і сім’ї пріоритетною в роботі Асоціації в 2011 році, погодили стратегію своєї діяльності, план роботи на найближчий рік, затвердили символіку тощо.

***Асоціація християнських демократів Східної Європи була заснована у вересні 2009 року на конференції християнських демократів Східної Європи у м. Севані (Вірменія). Ініціатива створення Асоціації належить українським християнським демократам з метою сприяння активізації контактів між християнськими демократами Європи.