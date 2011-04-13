Генпрокуратура завтра хоче бачити Кучму
13:26, 13 квітня 2011Політика
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«Начебто, уточнити деякі питання»
Слідчі Генеральної прокуратури України викликають колишнього Президента України Леоніда КУЧМУ на допит 14 квітня.
Як повідомило УНІАН поінформоване джерело з оточення екс-Президента, допит має розпочатися об 11.00.
Водночас, на запитання, з якою метою викликається на цей раз Л.КУЧМА, співрозмовник агентства сказав: «Начебто, уточнити деякі питання».
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