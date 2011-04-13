У Москві дорікнули Україні: щодо СП Газпрому з Нафтогазом мало робиться

Віце-спікер Держдуми Росії, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ вважає, що говорити про зниження цін на газ для України можна тільки в разі подальшої економічної інтеграції з РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Ми йдемо на пільгові умови з ціни для Білорусі й інших споживачів – там, де у нас глибша економічна інтеграція. На мій погляд, буде тісне економічне співробітництво, єдиний економічний простір, єдина митна політика, тоді можливі переміщення з ціни на газ для України», – сказав В.ЯЗЄВ.

Він відзначив, що наразі говорити про конкретні параметри дуже складно, оскільки триває переговорний процес і неясно, яка із сторін піде на поступки.

Водночас він відзначив, що з приводу питання створення спільного підприємства «Газпрому» і «Нафтогазу» «багато говориться, але мало робиться», хоча контури спільної компанії вже вимальовуються.

«Ми говоримо про повну інтеграцію газових галузей, Україна пропонує зробити СП, причому сфера діяльності його – видобуток метану вугільних пластів, освоєння шельфу, модернізація української ГТС», – сказав він, відзначивши, що зараз потрібно визначитися, які активи внесуть в СП кожна з сторін.

Також В.ЯЗЄВ відзначив, що 12 травня в Києві пройде діловий форум за участю експертів і політиків України й РФ, на якому планується обговорити питання посилення співпраці між бізнесменами двох країн.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з головою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ заявив, що вважає за необхідне активізувати переговори щодо нової газової угоди між Україною і Росією.

При цьому він відзначив, що Україна неухильно і в повному обсягу виконує свої зобов`язання щодо транзиту російського газу до країн Європейського Союзу. Разом з тим, за словами М.АЗАРОВА, українська сторона хотіла б одержати тверді гарантії щодо постачання на європейський ринок російського природного газу газотранспортною системою України на тривалий час.

При цьому він ще раз відзначив, що ціна російського газу, що поставляється Україні відповідно до контрактів 2009 року, не відображає ринкової вартості, яка сформувалася в країнах Європейського Союзу, й суттєво перевищує ціну на альтернативні види палива. «Наше бажання – вийти на економічно обґрунтоване й справедливе визначення формули ціни на газ для України», – сказав М.АЗАРОВ, відзначивши, що Україна розраховує на участь Росії в реконструкції української ГТС для збільшення на третину перекачування російського газу до ЄС.