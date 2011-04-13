Тимошенко отримала постанову про порушення «газової» справи

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО отримала постанову про порушення проти неї третьої кримінальної справи стосовно газових угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після відвідування Генеральної прокуратури.

«Я тільки що отримала з рук пана НЕЧИВОГЛОТА – це такий слідчий є у Генеральній прокуратурі – справу на двох з половиною аркушах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, у цій постанові описано, яким чином Ю.ТИМОШЕНКО у 2009 році уклала «невірні газові угоди». «Те, що вони інкримінують мені, це перевищення службових повноважень», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, обсяг цієї постанови свідчить «про повну кризу жанру Генеральної прокуратури».

Лідер «Батьківщини» переконана, що відповідна кримінальна справа є нічим іншим, як намаганням очорнити її ім’я. Вона додала, що справа проти неї була порушена за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО не повідомила, коли її викликають до Генпрокуратури наступного разу.

Коментуючи порушення цієї справи, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що виникає дуже багато питань, чому ця справа з’явилася саме зараз.

«Я думаю, що ЯНУКОВИЧ такою справою готує собі базу ідеологічну для тієї здачі національних інтересів, яка буде відбуватися у найближчі тижні чи місяці», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, нинішня влада зосередить увагу на тому, що Ю.ТИМОШЕНКО підписала невигідні газові умови, і тепер Україна змушена відмовитися від європейської перспективи, зони вільної торгівлі з Європою та йти у Митний союз і «здати» НАК «Нафтогаз України». «Саме тому і саме зараз народилася ця кримінальна справа», - перенана Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, кримінальна справа проти неї є «піар-акцією по підготовці до зради стратегічних інтересів України».