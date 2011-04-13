Для Тігіпка «переваги вступу до Митного союзу очевидні»

Віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО вважає, що необхідно зміцнювати відносини з країнами Митного союзу, але не ціною відмови від євроінтеграції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Сильна Україна”.

На переконання С.ТІГІПКА, головним зовнішньополітичним орієнтиром України повинен залишатися Європейський Союз. Він зазначив, що євроінтеграція - це не питання одномоментного вибору і короткострокових вигод, а стратегічний курс, якого потрібно дотримуватися. «У нас є угода про асоціацію, яку ми повинні виконати, є конкретний план дій щодо безвізового режиму, а також просування в питанні створення зони вільної торгівлі з ЄС. Розпочату роботу потрібно завершити», - підкреслив віце-прем`єр.

«Переваги вступу до Митного союзу очевидні – внутрішні ціни на газ і нафту, від імпорту яких залежить українська економіка, – дадуть країні значні, але короткострокові вигоди, – сказав С.ТІГІПКО. – У той самий час, якщо розглядати середньострокову перспективу, то величезний платоспроможний ринок Євросоюзу – бажана мета українських товаровиробників». За словами віце-прем`єра, країни, що увійшли до ЄС або підписали угоду про асоціацію, свого часу отримали імпульс до «вибухового» розвитку.

С.ТІГІПКО впевнений, що вирішення проблемних питань, зокрема щодо цін на енергоносії, не має пов’язуватися зі вступом України до Митного союзу. «Ми готові обговорювати з «Газпромом» будь-які варіанти співпраці, включно зі створенням спільних підприємств. Натомість ми просимо переглянути ті умови газового контракту, які вважаємо дискримінаційними. Це нормальний процес, – заявив С.ТІГІПКО. – Російські компанії володіють нафтопереробними підприємствами в Україні, а значить, зниження експортного мита на російську нафту, що постачається в нашу країну, - вигідне, серед іншого, і російському бізнесу».

Крім того, Україна, Росія, Білорусь і Казахстан – стратегічні партнери в реалізації масштабних проектів в атомній енергетиці, авіабудуванні та інших сферах. «Усі ці взаємовигідні проекти не повинні залежати від формули взаємодії у взаємній торгівлі між Україною та країнами Митного союзу. В іншому разі – це було б недалекоглядною політикою», – вважає С.ТІГІПКО.