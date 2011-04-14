Колесніков вірить, що в конструкції Росія-Україна-ЄС можливий компроміс

Віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ вважає, що Україна знайде компроміс між Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану й зоною вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Про це він сказав журналістам у Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Росія - один із наших головних торгових партнерів. У нас як завжди – ножиці. Виходить, що частка експорту до ЄС і РФ приблизно однакова, причому вона зростає в РФ. До цього треба зважено підходити. Думаю, якийсь компроміс буде знайдено в конструкції Росія-Україна-ЄС», - сказав він.

Він також зазначив, що Міністерство інфраструктури до ухвалення політичного рішення не проводило розрахунки про вигоди або збитки від вступу до Митного союзу.

Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив, що це питання глобального характеру, й «тут треба все зважити, й будь-яка угода повинна бути взаємовигідною – нашим російським партнерам і Україні».

Він запевнив, що українська сторона відстоюватиме інтереси своїх підприємств.

Відповідаючи на запитання УНІАН, звідки візьметься 6,5-8 млрд. доларів для України в разі вступу до Митного союзу, міністр сказав: «це думка Російської Федерації».

У свою чергу, міністр транспорту Росії Ігор ЛЕВІТІН зазначив, що тепер будь-яке рішення в українсько-російському порядку денному потрібно узгоджувати з іншими членами Митного союзу. За його словами, це стосується залізничних, автомобільних перевезень, цивільної авіації та інших питань.