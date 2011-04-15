Нардеп пояснив атаку на «противсіхів»: на війні не можна бути нейтральним

Фракція Комуністичної партії України виступає проти вилучення з закону про вибори народних депутатів положення щодо наявності у виборчому бюлетені графи «проти всіх».

Про це сьогодні під час прес-конференції заявив член фракції КПУ Ігор АЛЄКСЕЄВ, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо намірів позбавити можливості громадян України голосувати проти всіх.

«Ми проти виключення цієї позиції», - сказав він. За його словами, в Україні існує виборче право, а не обов’язок. «Якщо хтось хоче перетворити право на обов’язок, то треба вносити зміни до Конституції і, таким чином, встановлювати цей обов’язок», - сказав він.

За словами народного депутата, нині дійсно є тривожною тенденція щодо збільшення кількості тих осіб, які голосують проти всіх. «Але таким шляхом ми не вирішимо цю проблему», - сказав І.АЛЄКСЕЄВ.

У свою чергу член фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ зазначив, що вилучення цієї графи стимулюватиме активність громадян. «Вони активніше братимуть участь у виборах, детальніше вивчатимуть програми політичних сил та лідерів», - сказав він.

Член фракції НУ-НС Олесь ДОНІЙ також позитивно поставився до наміру вилучити відповідну графу. За його словами, це стимулюватиме громадян до усвідомленого політичного вибору. «Якщо ви голосуєте проти всіх, то ви погоджуєтеся з тією ситуацією, яка є. А під час війни не можна займати нейтральну позицію», - додав він.