Ющенко скасував свої попередні укази про розпуск Верховної Ради

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким визнані такими, що втратили чинність, деякі укази глави держави щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України.

Текст документу розміщений на офіційному сайті Президента.

Зокрема такими, що втратили чинність, визнано:

Указ Президента України від 26 квітня 2007 року №355 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів»;

Указ Президента України від 29 травня 2007 року №476 «Про зупинення дії статті 2 Указу Президента України від 26 квітня 2007 року №355»;

Указ Президента України від 31 травня 2007 року №480 «Про внесення зміни до статті 1 Указу Президента України від 29 травня 2007 року №476»;

Указ Президента України від 1 червня 2007 року №482 «Про внесення зміни до статті 1 Указу Президента України від 29 травня 2007 року №476».

Цей Указ опублікований в «Офіційному віснику Президента України» №13 від 5 червня 2007 року і набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж, 5 червня, В.ЮЩЕНКО підписав указ, яким призначив позачергові вибори до Верховної Ради України на 30 вересня.